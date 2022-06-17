Sarı-lacivertli kulüp, PSV Eindhoven'dan Bruma'yı (Armindo Tue Na Bangna) satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiraladı. Portekizli oyuncunun Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imzasında Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki de hazır bulundu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Bruma'ya 'Türkiye'nin en büyük spor kulübüne hoş geldin' diyor; Çubuklu formayla nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Bruma imzayı attı - Son Dakika

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