BŞEÜ Voleybol Takımları Başarıya İmza Attı

Spor

erkek voleybol takımları büyük bir başarıya imza attı.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu 2024-2025 Faaliyet Programı kapsamında, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Voleybol Bölgesel Grup Müsabakalarında, BŞEÜ kadın ve erkek voleybol takımları büyük bir başarıya imza attı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi ve Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile aynı grupta yer alan BŞEÜ kadın ve erkek voleybol takımları grup müsabakalarını başarıyla tamamladı.

BŞEÜ Kadın Voleybol Takımı, grup müsabakalarını dördüncülükle tamamlarken Erkek Voleybol Takımı ise; grup müsabakalarında üçüncülüğü elde ederek BŞEÜ'ye kupa sevinci yaşattı. - BİLECİK