Bu adamı kim durduracak? Talisca Fenerbahçe tarihe geçti

Fenerbahçe'nin Brezilyalı hücumcusu Anderson Talisca, sezona etkili başladı.

TALISCA'DAN SEZONA HIZLI BAŞLANGIÇ

Geçtiğimiz sezonu tüm kulvarlarda 27 golle kapatan ve takımının hücumda en çok skor üreten ismi olan Talisca, bu sezona da gollerle girdi. Sezonun ilk resmi maçında Gornik Zabrze karşısında Fenerbahçe'nin 1-0 kazandığı maçta takımının tek golüne frikikten imza atan Talisca, deplasmandaki penaltı golüyle de takımını öne geçiren isim oldu. Talisca, 2 maçta attığı 2 golle dikkati çekti.

FENERBAHÇE'NİN EN GOLCÜ DÖRDÜNCÜ BREZİLYALISI

Fenerbahçe'deki 41. golünü atan Anderson Talisca, 40 gollü Deivid de Souza'yı geçerek Fenerbahçe tarihinin en golcü dördüncü Brezilyalı futbolcusu oldu.

Fenerbahçe'nin en golcü Brezilyalı oyuncuları: