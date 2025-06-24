Bu da oldu! Bayern Münih\'in yedekleri 40 derece sıcak nedeniyle maçı soyunma odasında izledi

FIFA Dünya Kulüpler Kupası C Grubu üçüncü hafta maçında Bayern Münih ile Benfica karşı karşıya geldi. Bank Of America Stadyumu'nda oynanan maça Bayern Münihli oyuncuların görüntüsü damga vurdu.

YEDEK OYUNCULAR MAÇI SOYUNMA ODASINDAN İZLEDİLER

Karşılaşma yerel saatle saat 12:00'de oynanırken havanın 40 derece olması oyuncuları ve taraftarları olumsuz etkiledi. Alman ekibinin yedek oyuncuları sıcağa çare olarak ilginç bir olaya imza attı.

Bayern Münih'in yedekleri 40 derece sıcak nedeniyle maçı soyunma odasında izleme kararı aldı. Bu anlar televizyona yansırken, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.