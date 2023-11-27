Süper Lig maçını yöneten hakem sedyeyle oyundan çıktı

Süper Lig'in 13. haftasının kapanış maçlarından olan RAMS Başakşehir- Pendikspor karşılşamasında yardımcı hakem Cemil Tunç, depar attığı sırada sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Yardımcı hakem Cemil Tunç, depar attığı an sakatlandı ve kendini yere bıraktı. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahale sonrası Tunç'un görevine devam edemeyeceği belirlendi. Bu durum üzerine maçın dördüncü hakemi Oğuzhan Çakır, Tunç'un görevini devraldı.

Görüntü: beIN SPORTS

ALİ ŞANSALAN'DA SAKATLANMIŞTI

Süper Lig'de bu hafta Galatasaray-Alanyaspor maçının orta hakemi Ali Şansalan da sakatlanmış ve oyuna devam edememişti.