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Süper Lig maçını yöneten hakem sedyeyle oyundan çıktı - Son Dakika

Süper Lig maçını yöneten hakem sedyeyle oyundan çıktı

RAMS Başakşehir-Pendikspor maçının yardımcı hakemi Cemil Tunç, depar attığı sırada sakatlandı ve maçı tamamlayamadı. Sağlık görevlilerinin yaptığı tedavi sonrası oyuna devam edemeyen Tunç, sedyeyle dışarı alındı.

Süper Lig maçını yöneten hakem sedyeyle oyundan çıktı
27.11.2023 - 21:32,  Güncelleme: 21:37
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Süper Lig'in 13. haftasının kapanış maçlarından olan RAMS Başakşehir- Pendikspor karşılşamasında yardımcı hakem Cemil Tunç, depar attığı sırada sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Yardımcı hakem Cemil Tunç, depar attığı an sakatlandı ve kendini yere bıraktı. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahale sonrası Tunç'un görevine devam edemeyeceği belirlendi. Bu durum üzerine maçın dördüncü hakemi Oğuzhan Çakır, Tunç'un görevini devraldı.

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Görüntü: beIN SPORTS

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Alper Kızıltepe
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SON DAKİKA: Süper Lig maçını yöneten hakem sedyeyle oyundan çıktı - Son Dakika
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