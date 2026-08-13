Bu nasıl sevinç! Gol olunca pantolonunu sıyırdı

Paris Saint-Germain ile Aston Villa'nın karşı karşıya geldiği UEFA Süper Kupa mücadelesinde PSG öne geçerken, Aston Villa beraberlik golünü bularak skoru eşitledi.

Golün ardından tribünlerde büyük sevinç yaşandı. Aston Villa taraftarlarından biri kutlama sırasında pantolonunu sıyırdı. Taraftarın kalçası, kameraların tribünleri gösterdiği sırada kısa süreliğine ekranlara yansıdı.

KUPAYI PSG KAZANDI

Karşılaşmanın sonunda ise gülen taraf Paris Saint-Germain oldu. Fransız ekibi Aston Villa'yı 2-1 mağlup ederek UEFA Süper Kupa'nın sahibi oldu.