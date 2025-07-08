Bu sezon Süper Lig'de 23 isim bir ilki yaşayacak

Türkiye Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), 2025-2026 Futbol Sezonu Üst Klasman Hakem Listesini açıkladı.

23 HAKEM İLK KEZ DÜDÜK ÇALACAK

Önümüzdeki sezon Süper Lig'de görev yapacak 54 hakemden 23'ü Süper Lig'de ilk kez düdük çalacak.

ZİRVE HALİL UMUT MELER'İN

Süper Lig'in yeni sezonunda görev yapacak hakemler arasında yapılan istatistiklerin bir çoğunda zirve Halil Umut Meler'in oldu. Tecrübeli hakem Meler, ligde en çok maç yöneten (188 kez), bütün profesyonel liglerde (Süper Lig, yurt dışı, 1. 2. 3. Ligler ve kupalarda) en çok maçta düdük çalan (350 kez), yurt dışında en çok maçta görev alan (92), en çok kırmızı kart gösteren (95), en çok sarı kart kullanan (1670 kez) ve en çok penaltı kararı (142 kez) veren hakem oldu.

EN YAŞLI HAKEMLER

Öte yandan yeni sezonda görev yapacak 54 hakemden en yaşlıları Ümit Öztürk (41) ve Yiğit Arslan (41), en genç hakemler ise 27 yaşındaki Muhammed Selim Özbek, Oğuzhan Çakır ve Ömer Faruk Gültekin.