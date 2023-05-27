Bu zamana kadar Türkiye'ye gelmiş tüm yıldızları unutun! Galatasaray, Pogba için harekete geçiyor

Manchester United'dan Juventus'a 48 milyon euro bedelle transfer olan Paul Pogba, İtalyan devinde kabusu yaşadı. Sakatlıkları nedeniyle sadece 10 maçta forma giyebilen Fransız yıldız için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
Sosyal medyadaki dedikodulara göre Galatasaray, Paul Pogba ile ilgileniyor. Sarı-kırmızılılar, Juventus'ta gözden çıkarılan Fransız yıldızı kiralık olarak kadrosuna katmak için girişimde bulunabilir.
Paul Pogba bu sezon sakatlığı nedeniyle sadece 10 maçta forma giyebildi. Fransız yıldız, sadece 1 karşılaşmada ilk 11'de mücadeleye başladı. Pogba, toplam 161 dakika sahada kalırken, 1 asist yaptı.
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