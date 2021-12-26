Bucak Oğuzhanspor: 1- Korkuteli Belediyespor: 4

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 4. Bölge 3. Grup'ta mücadele eden Korkuteli Belediyespor, deplasmanda Bucak Oğuzhanspor karşılaşmasından 4-1 galip ayrıldı.

Karşılaşma Bucak Stadyumu'nda oynandı. Şevket Can Arslan, Anıl Çiftçi, Gözde Kan üçlüsünün yönettiği maçta yeşil sarılı ekipten Emre İnal 37. dakikada rakip oyuncuyu düşürdüğü gerekçesiyle kırmızı kart görerek, takımını 10 kişi bıraktı.

Karşılaşmaya iyi başlayan Bucak Oğuzhanspor, Kemal Koçak'ın kaydettiği golle, ilk yarıyı 1-0 üstün bitirdi.

İkinci yarıda daha istekli ve organize bir oyun sergileyen Korkuteli Belediyespor, 57 ve 83. dakikada Berke Camcı'nın, 64. dakikada Cafer Can Aksu'nun ve 89. dakikada Burak Baba'nın golleriyle, maçtan galip ayrılan taraf oldu.