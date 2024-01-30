Bucaspor 1928, Ankaraspor\'u konuk edecek

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 3 maçtır kazanamayan Bucaspor 1928, yarın Ankaraspor'u konuk edecek. Yeni Buca Stadyumunda oynanacak müsabaka saat 14.00'de başlayacak.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, 23. hafta mücadelesinde yarın Ankaraspor'u konuk edecek. Yeni Buca Stadyumunda oynanacak müsabaka saat 14.00'de başlayacak. Karşılaşma öncesinde ev sahibi ekip Bucaspor 1928, 38 puanla ligde 6. sırada yer alırken, konuk ekip Ankaraspor ise 41 puanla 4. basamakta bulunuyor. İki takımın da mutlak 3 puan parolasıyla çıkacağı mücadelede sarı-lacivertliler, rakibini mağlup 3 maçlık galibiyet hasretini sonlandırmayı isterken, Başkent temsilcisi ise Bucaspor 1928'i yenerek zirveye yaklaşmayı hedefliyor.

Öte yandan bu zorlu mücadeleyi Bursa bölgesinden Metin Ateş yönetecek. Ateş'in yardımcılıklarını ise Burak Celep ile Kerem İlitangil yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Talha Öztürk olacak. - İZMİR