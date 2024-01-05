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Bucaspor 1928'de As Oyuncuların Ayrılığı Devam Ediyor - Son Dakika
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Bucaspor 1928'de As Oyuncuların Ayrılığı Devam Ediyor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Bucaspor 1928 takımında, 11 as oyuncu takımdan ayrıldı. Taraftarlar ise yönetimden ayrılıklar konusunda bilgilendirme talep ediyor.

Bucaspor 1928\'de As Oyuncuların Ayrılığı Devam Ediyor
05.01.2024 - 11:47,
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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta zirve mücadelesi verip 17 maçtır yenilmeyen Bucaspor 1928'de takımdan ayrılan as oyuncuların sayısı 11'e çıktı. İlk yarıyı 3'üncü sırada tamamlayan İzmir temsilcisinde Taşkın Çalış, Mazlum Demir, Enes Alıç, Kıvanç Küçükkarış, Erhan Kartal, Koray Altınay, Berke Bıyık ve Ahmet Aslan'ın ardından İlhan Depe, Onur Özcan ve Furkan Çil'in sözleşmelerini feshettiği bildirildi.

Sezona şampiyonluk parolasıyla Bucaspor 1928'de taraftarlar ise kulüpte yaşanan ayrılıkların ardından isyan bayrağını açtı. Sarı-lacivertli futbolseverler sosyal medyadan gönderdikleri mesajlarla yönetimin herhangi bir açıklama yapmadığını ve en kısa sürede kulübün ayrılıklar konusunda bilgilendirme yapması gerektiği görüşünü paylaştı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Bucaspor 1928'de As Oyuncuların Ayrılığı Devam Ediyor - Son Dakika
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