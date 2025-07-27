Bucaspor 1928'de Heper Dönemi Başladı

2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek Bucaspor 1928'de teknik direktörlük koltuğuna Evrensel Heper getirildi. Yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle transfer yasağı ile karşı karşıya gelen ve takımdaki birçok as oyuncusu ile yollarını ayırmak durumunda kalan sarı-lacivertliler Heper yönetiminde genç ağırlıklı bir kadroyla çalışmalarını sürdürüyor. Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bucaspor 1928, Beyaz Grup'ta mücadele edecek Muğlaspor'a özel maçta 1-0 yenildi. Evrensel Heper bu karşılaşmada Bucaspor 1928'deki ilk maçına çıkmış oldu.