Bucaspor 1928'de play-off için geri sayım - Son Dakika
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Bucaspor 1928'de play-off için geri sayım

25.04.2022 11:30
Bucaspor 1928'de play-off için geri sayım

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta düşme hattında yer alan Karatay Termal 1922 Konyaspor'u 1-0 yenerek 2 maç sonra kazanan Bucaspor 1928, play-off için geri sayıma geçti.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta düşme hattında yer alan Karatay Termal 1922 Konyaspor'u 1-0 yenerek 2 maç sonra kazanan Bucaspor 1928, play-off için geri sayıma geçti. Sarı-lacivertliler 50 puanla 6'ncı sırada yer alırken, kalan 2 maçı kazanması halinde adını play-off'a yazdıracak. Teknik direktör Cihan Erdil tüm iplerin kendi ellerinde olduğunu söyledi.

Önce Anagold 24Erzincanspor'la deplasmanda karşılaşacaklarını ardından evlerinde oynayacakları Tarsus İdman Yurdu müsabakasıyla normal sezonu tamamlayacaklarını belirten Erdil, "Play-off yolunda son iki final maçımız kaldı, bunları kazanıp play-off'lardan hedeflediğimiz şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz" dedi.


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TFF 3. Lig: Belediye Derincespor: 3 Ağrı 1970 Spor: 2 TFF 3. Lig: Belediye Derincespor: 3 Ağrı 1970 Spor: 2 TFF 2. Lig: Sivas Belediyespor: 2 Diyarbekirspor: 0 TFF 2. Lig: Sivas Belediyespor: 2 Diyarbekirspor: 0

Türkiye Futbol Federasyonu, Konyaspor, Bucaspor, Play Off, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Bucaspor 1928'de play-off için geri sayım - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bucaspor 1928'de play-off için geri sayım - Son Dakika
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