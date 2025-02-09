Bucaspor 1928, Diyarbekirspor'a Yenildi ve Efe Doğan Çaykur Rizespor'a transfer oldu - Son Dakika
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Bucaspor 1928, Diyarbekirspor'a Yenildi ve Efe Doğan Çaykur Rizespor'a transfer oldu

Bucaspor 1928, 2. Lig Kırmızı Grup'ta Diyarbekirspor'a 1-0 mağlup olarak Play-Off hedefinden uzaklaştı. Aynı zamanda, altyapıdan çıkan kaleci Efe Doğan, Çaykur Rizespor'a 8 milyon TL bonservis bedeliyle transfer oldu.

09.02.2025 12:39
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2'NCİ Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ikinci yarısına Play-Off hedefiyle başlayan Bucaspor 1928 kötü gidişatını durduramadı. Ligde kalma mücadelesi veren Diyarbekirspor'a deplasmanda 1-0 mağlup olan sarı-lacivertliler, ilk 6 sıradan iyice uzaklaştı. Galibiyet hasretini 3 maça çıkaran Bucaspor 1928, son 9 müsabakasında ise sadece 1 kez kazanabildi. 29 puanda kalıp 9'uncu sıraya gerileyen İzmir ekibi 6'ncı sıranın 5 puan gerisinde kaldı.

KALECİ EFE RESMEN ÇAYKUR RİZESPOR'DA

Bucaspor 1928'in altyapısından yetiştirip vitrine çıkardığı kaleci Efe Doğan, Süper Lig Çaykur Rizespor'a resmen transfer oldu. Bucaspor 1928'den yapılan resmi açıklamada, "Kulübümüz akademisinden yetişen profesyonel kalecimiz Efe Doğan'ı Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor A.Ş.'ye transfer etmiş bulunmaktayız. Kulübümüze bugüne kadar yapmış olduğu hizmetlerinden dolayı kendisine teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılarının devamını dileriz" denildi. Çaykur Rizespor'un haftae içinde Rize'ye giden 20 yaşındaki eldiven için Bucaspor 1928'e 8 milyon TL'lik bonservis bedeli ödeyeceği kaydedildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Bucaspor 1928, Diyarbekirspor'a Yenildi ve Efe Doğan Çaykur Rizespor'a transfer oldu - Son Dakika

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