11:47 •
CHP'li Gençlik Kolları Başkan Yardımcısına Silahlı Saldırı! Şüpheliler Kaçarken Aracı Yakıp Silahları Ateşe Verdi•
İZMİR,
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta hafta içinde evinde Afyonspor'la golsüz berabere kalıp zirve yolunda kritik 2 puan bırakan Bucaspor 1928, yarın devrenin son maçında Diyarbekirspor deplasmanına çıkacak. Diyarbakır Stadı'nda Can Cengiz'in yöneteceği karşılaşma saat 14.00'te başlayacak. Bucaspor 1928'de takımdan ayrılan Mazlum, kaleci Kıvanç, Taşkın ve Enes mücadelede forma giyemeyecek. Bucaspor 1928 bu maç öncesi 31 puanla 3'üncü sırada yer alıyor.
Son Dakika › Spor › Bucaspor 1928, Diyarbekirspor deplasmanında zirve yolunda - Son Dakika