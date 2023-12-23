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Bucaspor 1928, Diyarbekirspor deplasmanında zirve yolunda - Son Dakika
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Bucaspor 1928, Diyarbekirspor deplasmanında zirve yolunda

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Bucaspor 1928, Diyarbekirspor deplasmanında kritik bir maça çıkacak. Takımdan ayrılan bazı oyuncuların eksikliğiyle mücadele edecek olan Bucaspor 1928, zirve yolunda önemli bir sınav verecek.

Bucaspor 1928, Diyarbekirspor deplasmanında zirve yolunda
23.12.2023 - 11:02,
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İZMİR,

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta hafta içinde evinde Afyonspor'la golsüz berabere kalıp zirve yolunda kritik 2 puan bırakan Bucaspor 1928, yarın devrenin son maçında Diyarbekirspor deplasmanına çıkacak. Diyarbakır Stadı'nda Can Cengiz'in yöneteceği karşılaşma saat 14.00'te başlayacak. Bucaspor 1928'de takımdan ayrılan Mazlum, kaleci Kıvanç, Taşkın ve Enes mücadelede forma giyemeyecek. Bucaspor 1928 bu maç öncesi 31 puanla 3'üncü sırada yer alıyor.

Kaynak: DHA
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