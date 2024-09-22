Bucaspor 1928, Diyarbekirspor\'u Yenerek 3. Galibiyetini Aldı

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Bucaspor 1928, TFF 2. Lig Kırmızı Grup 4. haftasında Diyarbekirspor'u 3-1 mağlup ederek bu sezon oynadığı 4 maçta 3. galibiyetini elde etti.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, 4. haftada Diyarbekirspor'la karşı karşıya geldi. İzmir ekibi, rakibini bulduğu 3 golle mağlup ederek 3 puana uzanan taraf oldu. Bu sonuçla birlikte sarı-lacivertliler ligde yoluna kayıpsız devam ederken üst üste 2. galibiyetini de elde etti. Böylece Bucaspor 1928, bu sezon oynadığı 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberliğe imza attı. Karşılaşmayla ilgili açıklamalarda bulunan Bucaspor 1928 Teknik Direktörü Uğur Balcıoğlu, "Transfer tahtamız kapalı olmasına rağmen ve antrenman sahalarımızda sorunlara rağmen DiyarbekirsSpor maçını kazandığımız için mutluyuz. Eksiklerimize rağmen sahada her şeyini ortaya koyan oyuncularımı da tebrik ediyorum. Bizi yalnız bırakmayan taraftarlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Biz elimizdeki imkanları sonuna kadar kullanıp daha çok çalışmaya devam edeceğiz. 3 puan aldığımız için mutluyum" dedi. - İZMİR