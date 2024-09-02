Bucaspor 1928, Erbaaspor'u mağlup ederek sezonu galibiyetle başladı - Son Dakika
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Bucaspor 1928, Erbaaspor'u mağlup ederek sezonu galibiyetle başladı

Bucaspor 1928, Erbaaspor\'u mağlup ederek sezonu galibiyetle başladı

2'NCİ Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ilk haftasında deplasmanda Erbaaspor'a konuk olan Bucaspor 1928, müthiş bir geri dönüşe imza attı. Sarı-lacivertliler 82'nci dakikada geriye düştüğü maçı uzatma dakikalarında attığı golle 2-1 kazanarak 2024-2025 sezonuna galibiyetle başladı.

02.09.2024 13:05
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2'NCİ Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ilk haftasında deplasmanda Erbaaspor'a konuk olan Bucaspor 1928, müthiş bir geri dönüşe imza attı. Sarı-lacivertliler 82'nci dakikada geriye düştüğü maçı uzatma dakikalarında attığı golle 2-1 kazanarak 2024-2025 sezonuna galibiyetle başladı. Bucaspor 1928, golü yedikten 2 dakika sonra Safa Yılmaz'la beraberliği yakaladı. Erbaaspor, 90+8'inci dakikada Oktay'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalırken, Bucaspor 1928 penaltı kazandı.

Tecrübeli futbolcu Yasin Öztekin, 90+7'de kritik penaltıyı gole çevirmeyi başardı. Sarı-lacivertlilerde 90+12'de Bayram ve Osman yedek kulübesinde direkt kırmızı kart gördü. Son dakikaları büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmayı kazanan İzmir ekibi büyük sevinç yaşadı. Teknik direktör Uğur Balcıoğlu, tansiyonu ve gerilimi yüksek seviyede olan maçı kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi. Oyuncularının pes etmediğini belirten Balcıoğlu, "Kritik dakikada golü yedik. Ona reğmen vazgeçmedik ve 3 puanı aldık" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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