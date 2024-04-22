Bucaspor 1928 - Esenler Erokspor Maçında Hakeme Saldırı - Son Dakika
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Bucaspor 1928 - Esenler Erokspor Maçında Hakeme Saldırı

Bucaspor 1928 - Esenler Erokspor Maçında Hakeme Saldırı

Bucaspor 1928 ile Esenler Erokspor arasında oynanan maçta yardımcı hakem Hasan Erdoğan tribünden atılan yabancı maddeyle yere yığıldı. Tedavisinin ardından maça devam eden hakem olayın ardından tepki çeken maç yönetimine karşı kulüp tarafından desteklendi.

22.04.2024 15:14
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Hafta sonu oynanan Bucaspor 1928 ile Esenler Erokspor maçında yardımcı hakem Hasan Erdoğan tribünden atılan yabancı maddeyle yere yığıldı ve tedavisinin ardından maça devam etti.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Bucaspor 1928, hafta sonu lider Esenler Erokspor'la karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertli ekip, rakibine 2-1 mağlup olurken, müsabakaya hakeme yapılan saldırı damga vurdu. Karşılaşmanın 70. dakikasında Bucasporlu taraftarlar, bir pozisyonda Eroksporlu oyunculara yoğun tepki gösterdi. Rakip takım futbolcularının da tribünlerle münakaşaya girmesi üzerine sahaya çok sayıda yabancı madde atıldı. Bu sırada atılan yabancı maddelerden biri de saha kenarındaki yardımcı hakem Hasan Erdoğan'a isabet etti. Başına aldığı darbe nedeniyle yere yığılan Erdoğan, bir süre ayağa kalkamadı. Yaşanan bu olay üzerine sağlık ekipleri hakem Erdoğan'a müdahale etmek için olay yerine geldi ve bu nedenle oyun uzun bir süre durdu. Yapılan tedavi sonrası yardımcı hakem, maça devam etti.

Bucaspor 1928'den hakem tepkisi

Bucaspor 1928, Esenler Erokspor maçındaki hakem yönetimine sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamayla tepki gösterdi. Sarı-lacivertli kulüp, "Son iki karşılaşmada yaşadığımız, sporun adaletine direkt olarak dışarıdan müdahale edildiğini gördüğümüz, 'hakem hatası' olarak değerlendirilemeyecek olan taraflı maç yönetimlerine inat bu takım bu sene 1. Lig'e çıkacak. Fakat henüz tamamlanmayan bu maratonda tüm taraftarlarımıza ihtiyacımız var, belki de en çok şu an ihtiyacımız var! Normal sezonda kalan iki maçımızda ve play-off turlarında oynayacağımız karşılaşmalarda tüm taraftarlarımızı sağduyulu davranmaya davet ediyoruz. Bu süreçte tek bilek, tek yürek olarak semtimizin gururu olan kulübümüzü daha yüksek seviyelerde temsil edebilmemiz için kenetlen Buca" ifadelerine yer verdi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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