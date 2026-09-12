Bucaspor 1928 evinde 1922 Akşehir Spor'u 2-1 yenerek ilk 3 puanını aldı - Son Dakika
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Bucaspor 1928 evinde 1922 Akşehir Spor'u 2-1 yenerek ilk 3 puanını aldı

Bucaspor 1928 evinde 1922 Akşehir Spor\'u 2-1 yenerek ilk 3 puanını aldı
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TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Bucaspor 1928, 2'nci haftada evinde 1922 Akşehir Spor'u 2-1 mağlup etti. İlk maçında Balıkesirspor'a yenilen sarı-lacivertliler, Muammer Uslu ve Yağız Mete'nin golleriyle ilk 3 puanını aldı.

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, 2'nci haftada galibiyetle tanıştı. İlk maçında Aliağa Atatürk Stadı'nda Balıkesirspor'a mağlup olan sarı-lacivertliler evinde 1922 Akşehir Spor'u 2-1 yendi. Bucaspor 1928, maçın 38'inci dakikasında Muammer Uslu'nun golüyle öne geçti: 1-0. İzmir ekibi dakikalar 44'ü gösterdiğinde Yağız Mete ile ikinci golü buldu: 2-0. İlk devre Bucaspor 1928'in 2-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı. Konuk Akşehirspor, 80'inci dakikada Osman Gümüş ile umutlandı. Ancak kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, Bucaspor 1928 ilk 3 puanını aldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Bucaspor 1928 evinde 1922 Akşehir Spor'u 2-1 yenerek ilk 3 puanını aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bucaspor 1928 evinde 1922 Akşehir Spor'u 2-1 yenerek ilk 3 puanını aldı - Son Dakika
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