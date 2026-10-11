Bucaspor 1928, evinde Gaziemirspor'a 2-1 yenilerek 3 puanda kaldı - Son Dakika
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Bucaspor 1928, evinde Gaziemirspor'a 2-1 yenilerek 3 puanda kaldı

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3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Bucaspor 1928, evinde Gaziemirspor'a 2-1 yenildi. Gaziemirspor 39'da Miraç Furkan ve 74'te Emirhan Özkan ile öne geçti; Bucaspor'un 65'te Oğuz Caner ile bulduğu gol yetmedi ve Bucaspor 3 puanda kalırken Gaziemirspor 9 puana yükseldi.

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta evinde Gaziemirspor'la karşı karşıya gelen Bucaspor 1928 müsabakayı 2-1 kaybetti. Konuk Gaziemirspor maçın 39'uncu dakikasında Miraç Furkan ile golü buldu: 0-1. Bucaspor 1928, 65'inci dakikada Oğuz Caner ile tabelayı eşitledi: 1-1. Gaziemirspor 74'üncü dakikada Emirhan Özkan ile bir kez daha öne geçti: 1-2. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi ve Gaziemirspor, Buca deplasmanında kazandı. Bu sonuçla Bucaspor 1928, 3 puanda kaldı, Gaziemirspor ise 9 puana yükseldi.

Kaynak: DHA
BucasporFutbolSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Bucaspor 1928, evinde Gaziemirspor'a 2-1 yenilerek 3 puanda kaldı - Son Dakika
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