Bucaspor 1928 evinde oynayacak

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda Uşakspor'u 2-1 yenerek tekrar çıkışa geçen Bucaspor 1928, yarın sahasında Kırşehir Belediyespor'la karşı karşıya gelecek. Yeni Buca Stadı'nda Ömer Faruk Gültekin'in yöneteceği müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Bu sezon evinde oynadığı 2 maçı da kazanamayan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Tolga Doğantez, taraftarlarını mutlu edeceklerini ve seri yakalayacaklarını ifade etti. Bucaspor 1928, 5'inci haftaya girilirken 7 puanla 4'üncü basamakta bulunuyor.

- İzmir