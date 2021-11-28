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Bucaspor 1928 fırtına gibi - Son Dakika

Bucaspor 1928 fırtına gibi

28.11.2021 11:58
Bucaspor 1928 fırtına gibi

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Zonguldak Kömürspor'u 2-0 yenmeyi başaran Bucaspor 1928, 3'te 3 yaparak zirve yarışında iddialı konuma geldi.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Zonguldak Kömürspor'u 2-0 yenmeyi başaran Bucaspor 1928, 3'te 3 yaparak zirve yarışında iddialı konuma geldi. Teknik direktör Cihan Erdil'in göreve getirilmesiyle şaha kalkan sarı-lacivertliler, üst üste Pazarspor, Diyarbekirspor ve Zonguldak Kömürspor maçlarını kazanıp 22 puanla üçüncü sıraya tırmanarak kötü günleri geride bıraktı. Cihan Erdil, çıkışlarını sürdüreceklerini ve çok daha iyi bir performans ortaya koyacaklarını söyledi.

Zonguldak Kömürspor maçını değerlendiren Erdil, "Takım olarak bir haftalık boşluğu çalışarak çok iyi değerlendirdik. Bu maça fiziksel ve taktiksel anlamda iyi hazırlandık. Skor avantajını sağladıktan sonra çok iyi bir savunma yaptık ve hızlı hücum geçişleriyle pozisyon ürettik. Maçın son bölümünde bulduğumuz golle bu zorlu maçı kazanmasını bildik. Oyuncularımızın, teknik ekibimizin ve çalışan tüm personelimizin emeğine sağlık" dedi.


Futbol Federasyonu, Pazarspor, Zonguldak, Bucaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Bucaspor 1928 fırtına gibi - Son Dakika Spor


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