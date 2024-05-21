Bucaspor 1928'in geleceği belirsiz - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Bucaspor 1928'in geleceği belirsiz

Bucaspor 1928\'in geleceği belirsiz

TFF 2. Lig ekiplerinden Bucaspor 1928, borçlar ve FIFA'dan gelen cezalar nedeniyle geleceği belirsiz. Başkan Cihan Aktaş'ın kulüple nasıl bir yol çizeceği merak konusu. Ekonomik sıkıntılar ve transfer yasağıyla mücadele eden Bucaspor 1928'in yeni sezon için nasıl bir adım atacağı ise bekleniyor.

21.05.2024 14:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 2. Lig ekiplerinden Bucaspor 1928'de borçlar ve FIFA'dan gelen cezalar nedeniyle Başkan Cihan Aktaş'ın sarı-lacivertli kulüple nasıl bir yol çizeceği bilinmiyor.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta sezonu 73 puanla üçüncü sırada tamamlayan Bucaspor 1928, play-off birinci turunda Yeni Mersin İdman Yurdu ile karşı karşıya geldi. Evinde oynadığı müsabakada rakibine 1-0 kaybeden sarı-lacivertliler, üst lig hedefiyle başladığı sezonu hayal kırıklığıyla tamamladı. Sportif açıdan işlerin yolunda gitmediği Bucaspor 1928'de, ekonomik anlamda da sıkıntılar çoğalmaya başladı. Kapatılan Bucaspor'dan kalan borçlar sebebiyle FIFA'dan transfer yasağı gelmesi moralleri alt üst ederken, Başkan Aktaş sezon içerisinde kulübü devretmeye çalışışsa da satışı gerçekleştiremeyince yeni adımlar atıldı. Daha sonra tekrar tüm odağını sarı-lacivertli takıma veren Başkan Aktaş, devre arasında iddialı bir kadro kurup üst lig için mücadele edilmesini sağladı. Yine istediği sonucu alamayan İzmir ekibinin yeni sezon için yaz döneminde nasıl bir adım atacağı ise merakla bekleniyor.

Bucaspor 1928'in içerisinde bulunduğu maddi sorunlar ve FIFA'dan gelen transfer yasağı nedeniyle Başkan Cihan Aktaş'tan başka bir yatırımcıya devir işleminin zor olduğu ifade edildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Cihan Aktaş, Bucaspor, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Bucaspor 1928'in geleceği belirsiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:52 Bu sözler çok su kaldırır CHP lideri Özel, Sinan Ateş cinayetiyle ilgili MHP’den iki ismi işaret etti Bu sözler çok su kaldırır! CHP lideri Özel, Sinan Ateş cinayetiyle ilgili MHP'den iki ismi işaret etti
14:51 Galatasaray stat müdürüne darp girişimiyle ilgili 2’si futbolcu 5 kişi ifadeye çağrıldı Galatasaray stat müdürüne darp girişimiyle ilgili 2'si futbolcu 5 kişi ifadeye çağrıldı
14:31 İran’da Reisi’nin ölümü sonrası kutlama yapanlarla ilgili harekete geçildi İran'da Reisi'nin ölümü sonrası kutlama yapanlarla ilgili harekete geçildi
14:21 İbrahim Reisi kimdir 1980 ile 90 arası yaptıkları İranlıları ikiye bölüyor İbrahim Reisi kimdir? 1980 ile 90 arası yaptıkları İranlıları ikiye bölüyor
13:16 Reisi’nin cenazesine Türkiye’den iki isim katılacak Reisi'nin cenazesine Türkiye'den iki isim katılacak
15:33 Aynı gruptayız Portekiz’in EURO 2024 kadrosu belli oldu Aynı gruptayız! Portekiz'in EURO 2024 kadrosu belli oldu
14:44 Karşısında polisi gören göçmenler, kuruyemiş yemeye devam edip poz verdi Karşısında polisi gören göçmenler, kuruyemiş yemeye devam edip poz verdi
14:30 Küçük İbo’dan kendisinin yanında olmayan İbrahim Tatlıses’e sitem: Manevi olarak destek olabilirdi Küçük İbo'dan kendisinin yanında olmayan İbrahim Tatlıses'e sitem: Manevi olarak destek olabilirdi
14:25 Erdoğan’ın, “Şarap festivali“ eleştirilerine İmamoğlu’ndan tek cümlelik yanıt Erdoğan'ın, "Şarap festivali" eleştirilerine İmamoğlu'ndan tek cümlelik yanıt
13:58 Konu: Seçil Erzan davası Yunanistan’dan kovulan Fatih Terim, soluğu mahkemede aldı Konu: Seçil Erzan davası! Yunanistan'dan kovulan Fatih Terim, soluğu mahkemede aldı
13:51 Önce tekmeledi, sonra katletti Dehşet anları saniye saniye kamerada Önce tekmeledi, sonra katletti! Dehşet anları saniye saniye kamerada
13:36 “Etek boyu“ sorusu ile gündeme gelen avukat, adliyenin önünde elindeki bekaret raporuyla isyan etti "Etek boyu" sorusu ile gündeme gelen avukat, adliyenin önünde elindeki bekaret raporuyla isyan etti
13:19 Tahliyesi talep edilen Dilan Polat, Adli Tıp Kurumu’na götürüldü Tahliyesi talep edilen Dilan Polat, Adli Tıp Kurumu'na götürüldü
13:12 Tartıştıkları sürücüye saldırmak için polisin gitmesini beklediler Tartıştıkları sürücüye saldırmak için polisin gitmesini beklediler
11:57 Meme kanserini yenen Esma Esad’a lösemi teşhisi konuldu Meme kanserini yenen Esma Esad'a lösemi teşhisi konuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2024 15:50:28. #1.13#
SON DAKİKA: Bucaspor 1928'in geleceği belirsiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement