Bucaspor 1928'in Kötü Gidişi Devam Ediyor

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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son haftalarda aldığı kötü sonuçların ardından zirve yarışından uzaklaşan Bucaspor 1928, sezonun ilk yarısının son maçında evinde yenilgi aldı. Arnavutköy Belediyesi Futbol SK ile oynadığı maçta 1-0 mağlup olan sarı-lacivertliler, üst sıralardan uzaklaştı. Maçın ilk yarısı golsüz sona ererken, konuk Arnavutköy Belediyesi Futbol SK 75'inci dakikada Alperen ile öne geçti. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, Bucaspor 1928 sahadan puansız ayrıldı.