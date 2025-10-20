Bucaspor 1928, İnegölspor ile 3-3 Berabere Kaldı

2'nci Lig Beyaz Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Bucaspor 1928 evinde Play-Off hesapları yapan İnegölspor'la 3-3 berabere kalarak haftalar sonra puanla tanıştı. Rakibi karşısında 2 kez geriye düşmesine rağmen pes etmeyen sarı-lacivertliler 90+3'üncü dakikada Oğuz Caner'in golüyle yenilgiden kurtuldu. Bu maça kadar son 6 karşılaşmasını kaybedip umut tüketen İzmir temsilcisi son dakika golüyle gelen beraberliğe sevindi. 2 puanla sonuncu sırada kalan Bucaspor 1928, bu hafta deplasmanda Erbaaspor'la karşı karşıya gelecek.