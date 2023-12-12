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Bucaspor 1928, lider Esenler Erokspor'u mağlup ederek zirve için umutlandı - Son Dakika
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Bucaspor 1928, lider Esenler Erokspor'u mağlup ederek zirve için umutlandı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Play-Off hattında yer alan Bucaspor 1928, deplasmanda lider Esenler Erokspor'u 2-1 yenerek puan farkını 7'ye indirdi. Teknik Direktör Cüneyt Dumlupınar, takımını galibiyetleri için kutladı ve kalan maçlarda mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti.

Bucaspor 1928, lider Esenler Erokspor\'u mağlup ederek zirve için umutlandı
12.12.2023 - 12:42,  Güncelleme: 12:45
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İZMİR, TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Play-Off hattındaki Bucaspor 1928, deplasmanda lider Esenler Erokspor'u 2-1 yenerek zirve için umutlandı. Ligde ilk hafta evinde Vanspor'a tek golle yenildikten sonra 14 maçtır bileği bükülmeyen, Zonguldak Kömürspor'la deplasmanda oynaması gereken karşılaşma 20 Aralık'a ertelenen Bucaspor, 30 puana ulaştı. Sarı-lacivertliler liderliğini sürdüren rakibi Erokspor ile arasındaki puan farkını 7'ye indirdi. Teknik Direktör Cüneyt Dumlupınar çok değerli bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Takımımı yürekten kutluyorum. Zor deplasmandan 3 puanla ayrılıp gücümüzü gösterdik. Bir maçımız da eksik. Kalan haftalarda gereken mücadeleyi ortaya koyacağız" dedi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Bucaspor 1928, lider Esenler Erokspor'u mağlup ederek zirve için umutlandı - Son Dakika
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