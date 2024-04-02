Bucaspor 1928, liderlik mücadelesi için Kırklarelispor\'a konuk olacak

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta liderlik mücadelesi veren Bucaspor 1928, yarın Kırklarelispor'a konuk olacak.
TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, 33. hafta mücadelesinde yarın Kırklarelispor'a konuk olacak. Kırklareli Atatürk Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Karşılaşma öncesinde konuk ekip Bucaspor 1928, 63 puanla ligde 2. sırada yer alırken, ev sahibi Kırklarelispor ise 37 puanla 11. sırada bulunuyor. İki takımın da mutlak 3 puan istediği mücadelede sarı-lacivertliler, rakibini yenerek zirve iddiasını sürdürmeyi hedeflerken, Kırklarelispor ise İzmir ekibini mağlup ederek orta sıralardan üst sıralara doğru yükselmeyi istiyor.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan müsabakayı Bucaspor 1928 evinde 2-0 kazanmayı başarmıştı. - İZMİR
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TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta yarın Afyonspor'a konuk olacak olan Altınordu, rakibini mağlup ederek alt sıralardan uzaklaşıp orta sıralara yükselmek istiyor. İki takım arasında oynanan sezonun ilk yarısındaki müsabakayı ise Altınordu evinde 1-0 kaybetmişti.
TFF 2. Lig takımlarından Afyonspor, yarın Altınordu'yu kendi evinde konuk edecek. Hasan Erkin Şimşir yönetimindeki ekip, antrenmanlarla maça hazırlanıyor. Karşılaşma, Zafer Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak ve Fevzi Erdem Akbaş tarafından yönetilecek.
Kocaelispor Başkanı Recep Durul, Göztepe maçı öncesi düzenlediği toplantıda hala şampiyonluk iddialarının devam ettiğini belirterek, taraftarlara takımlarını destekleme çağrısı yaptı. Durul, takımın son haftalarda beklenen performansı gösterememesinin yönetimi derin şekilde üzdüğünü söyledi ve hala şampiyonluk şansı olduğuna inandığını dile getirdi. Ayrıca, Kocaelispor taraftarının genlerinde başarı içgüdüsü bulunduğunu vurgulayan Durul, Göztepe maçının birlik ve beraberliği pekiştirecek tarihi bir mücadele olacağını ifade etti.
Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde yapılan antrenmanda mavi-lacivertliler, dar alanda kısa pas ve taktik çalışması gerçekleştirdi. Maç yarın saat 20.30'da Ülker Stadyumu'nda oynanacak ve hakem Arda Kardeşler yönetecek.
Atletizm Milli Takımı, Dünya Yürüyüş Takım Şampiyonası'nın yapılacağı Antalya'da kamp yapıyor. Milli sporcular, 21 Nisan'da gerçekleştirilecek şampiyona için hazırlıklarını sürdürüyor. Balkan Yürüyüş Şampiyonası'nın ardından Kırgızistan'da yüksek rakım kampı yapan milli takım, ülkeye dönerek Antalya'da kampa girdi. Kampta 11 milli sporcu yer alıyor. Şampiyonaya 51 ülkeden 439 sporcu katılacak.
Kocaelispor Başkanı Recep Durul, yarın oynanacak Göztepe maçının kendileri için dönüm noktası olacağını belirterek, taraftarlara çağrıda bulundu. Durul, 'Stada gelelim, 12. adam olarak oyuna dahil olalım. Arma aşkına, sevdamıza sahip çıkalım ve Kocaelispor'un yeniden yükselişine hep birlikte itici bir güç oluşturarak şahitlik edelim' dedi.
Afyonkarahisar İl Hakem Kurulu ve TFFHGD Afyon şubesi, kentteki termal bir otelde iftar yemeği düzenledi. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ahmet İbanoğlu ve birçok spor yetkilisi ile birlikte birçok hakem ve gözlemci de yemeğe katıldı. Yemekte İbanoğlu, kentte olmaktan memnuniyetini dile getirdi. Yemek sonrasında ise Hakem Akademisi tarafından Mart Ayı EPAK toplantısı gerçekleştirildi ve Hakemliği bırakan Mehmet Aydın ve İsmail Güleçyüze plaket verildi.
Düzce'de yeteneği keşfedilen otizmli Ahmet Taha Aksoy, masa tenisi sporunda ülke çapında başarılar elde ediyor. Öğretmenlerinin gayretleriyle motor becerilerini geliştiren Aksoy, Türkiye şampiyonalarında dereceler kazandı ve uluslararası platformlarda ülkesini temsil etmek istiyor. Okulun desteğiyle yeteneklerini keşfeden özel bireylerin başarıları, hem onlara hem de topluma büyük gurur veriyor.
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