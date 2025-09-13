Bucaspor 1928, Muğlaspor'a 0-5 Yenildi

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta henüz galibiyetle tanışamayan Bucaspor 1928, 4'üncü hafta müsabakasında evinde Muğlaspor'a farklı mağlup oldu: 0-5. Muğlaspor, 9'uncu dakikada Cengiz'in golüyle perdeyi açtı: 0-1. Abdurrahman, 12'nci dakikada yeşil-beyazlıların ikinci golünü kaydederken, 17'nci dakikada Yasin durumu 3-0'a getirdi. Gole doymayan Muğlaspor 45'inci dakikada Yiğit Ali ile farkı 4'e çıkardı ve ilk devreyi deplasmanda 4-0 üstün tamamladı. Muğla temsilcisi, 90'ıncı dakikada Mehmet Yiğit ile 5'inci golü buldu ve sahadan 5-0 galip ayrılıp 5 puana yükseldi. Bucaspor 1928 ise 1 puanda kaldı.