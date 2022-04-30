Bucaspor 1928 Play-Off aşkına - Son Dakika
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Bucaspor 1928 Play-Off aşkına

30.04.2022 11:19
Bucaspor 1928 Play-Off aşkına

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Karatay Termal 1922 Konyaspor'u 1-0 yenen Bucaspor 1928, yarın Play-Off yolundaki en önemli rakiplerinden Anagold 24Erzincanspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Karatay Termal 1922 Konyaspor'u 1-0 yenen Bucaspor 1928, yarın Play-Off yolundaki en önemli rakiplerinden Anagold 24Erzincanspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Mustakil Atletizm Pisti Sahası'nda saat 15.00'te başlayacak maçta Hasan Kaçar düdük çalacak. Bu maç öncesi Bucaspor 1928, 50 puanla 6'ncı basamakta yer alırken, 24Erzincanspor ise 48 puanla 7'nci sırada bulunuyor.


- İzmir
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Türkiye Futbol Federasyonu, Konyaspor, Play Off, Bucaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Bucaspor 1928 Play-Off aşkına - Son Dakika


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