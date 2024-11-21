Bucaspor 1928, Play-Off Hedefi İçin Kritik Maçlara Çıkacak

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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son iki maçını kazanıp zirve yolunda gaza basan Bucaspor 1928, zorlu virajlara girecek. Bu hafta sonu evinde Play-Off'u hedefleyen Vanspor'la karşı karşıya gelecek sarı-lacivertliler daha sonra Play-Off hattı içindeki Elazığspor, Menemen Futbol Kulübü ve 68 Aksarayspor ile kozlarını paylaşacak. Birbirinden kritik maçlara çıkacak Bucaspor 1928, rakiplerini yendiği takdirde zirve için büyük avantaj yakalayacak. Hazırlıklarını sürdüren Bucaspor 1928'de cumartesi günü oynanacak Vanspor karşılaşmasında Şerif, Yılmaz ve Zeki sakatlıkları, santrafor Selahattin kart cezası, kanat oyuncusu Sefa Yılmaz da özel izni sebebiyle kadroya yer alamayacak.