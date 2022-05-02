Bucaspor 1928 Play-Off'u zora soktu - Son Dakika

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Play-Off yolundaki en önemli rakiplerinden Anagold 24Erzincanspor'a deplasmanda 3-0 yenilen Bucaspor 1928, bitime 1 maç kala ilk 5 sırayı çok zora soktu. Bu sonuçla 50 puanla Play-Off hattının 2 puan gerisinde kalıp 7'nci sıraya gerileyen sarı-lacivertliler büyük avantaj kaybetti. Bucaspor 1928'e son hafta kazanmak yeterli olmayacak. Evinde Tarsus İdman Yurdu ile karşı karşıya gelecek İzmir ekibi, 5'nci sıradaki 52 puana sahip Isparta 32 Spor ve 6'ncı basamaktaki 51 puanlı 24Erzincanspor'un puan kaybetmesini bekleyecek.

Bucaspor 1928, Isparta 32 Spor'a karşı ikili averajda üstün durumda bulunurken, 24Erzincanspor'un ise gerisinde yer alıyor. Play-Off'a kalabilmek adına Tarsus İdman Yurdu'nu mutlak yenip rakiplerinden haber bekleyecek Bucaspor 1928'de teknik direktör Cihan Erdil, ciddi bir avantaj kaçırdıklarını söyledi. Erdil, "Erzincan'dan alacağımız 3 puan ile Play-Off için büyük avantaj sağlayacaktık. Maça iyi hazırlandık, rakibimizi iyi analiz ettik ve iyi başladık. 30'uncu dakikadaki kırmızı karta kadar oyunun hakimiydik. Bir topumuz direkten döndü, iki net pozisyonumuz vardı değerlendiremedik. Haftaya kazanarak rakiplerimizin sonuçlarını beklemek zorundayız" açıklamasını yaptı.