Bucaspor 1928, Suudi Arabistan\'ın Al Faisaly FC takımıyla berabere kaldı

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TFF 2'nci Lig'de yeni sezon hazırlıklarını Isparta kampında sürdüren Bucaspor 1928, oynadığı özel maçta Suudi Arabistan'ın Al Faisaly FC takımıyla 0-0 berabere kaldı. Sarı-lacivertli ekip ilk etap kampında yine aynı takımla oynadığı ilk hazırlık maçını 1-0 kaybetmişti. Buca kampta yarın Bahreyn U23, 13 Ağustos Salı günü ise Usma FC takımlarıyla özel maç oynayacak. Yeni sezon öncesi teknik direktörlük görevine geçen hafta Engin Dursun'u getiren sarı-lacivertliler, Bucaspor'un borçları yüzünden FIFA'dan gelen transfer yasağı nedeniyle henüz kadrosunu takviye edememişti.