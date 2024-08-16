Bucaspor 1928, Teknik Direktör Uğur Balcıoğlu ile Anlaştı

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Bucaspor 1928, 52 yaşındaki teknik direktör Uğur Balcıoğlu ile yeni sezon için anlaşmaya vardı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, transfer yasağı sebebiyle herhangi bir takviye yapamazken, son olarak da teknik direktör Engin Dursun ile yollarını ayırdı. Bu süreçte teknik adam arayışına giren İzmir ekibi, Uğur Balcıoğlu ile anlaşmaya vardı. 52 yaşındaki çalıştırıcı, 2018-2019 ve 2021-2022'de Bucaspor 1928'in başında yer aldı. Sarı-lacivertliler, Balcıoğlu yönetiminde 2020-21 sezonunda 3. Lig'de play-off'tan 2. Lig'e çıkmayı başardı. - İZMİR