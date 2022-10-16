TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda Uşakspor 'u 2-1 mağlup eden Bucaspor 1928, yeniden çıkışa geçti. Geçen hafta evinde Kırklarelispor 'a tek golle yenilip zirve yarışında yara alan sarı-lacivertliler, Uşak'ta kazanmayı başarıp moral buldu. Teknik direktör Cüneyt Dumlupınar , zorlu bir maçı kayıpsız geçtikleri için mutlu olduklarını belirtti. İç sahada alınan yenilgiyi deplasmanda telafi ettiklerini vurgulayan tecrübeli teknik adam, "Liderle aramızda 3 puan fark var. Biz seri galibiyetler yakalayıp hak ettiğimiz yerlere geleceğiz" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Bucaspor 1928 telafi etti - Son Dakika

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