Bucaspor 1928 telafi etti

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda Uşakspor'u 2-1 mağlup eden Bucaspor 1928, yeniden çıkışa geçti. Geçen hafta evinde Kırklarelispor'a tek golle yenilip zirve yarışında yara alan sarı-lacivertliler, Uşak'ta kazanmayı başarıp moral buldu. Teknik direktör Cüneyt Dumlupınar, zorlu bir maçı kayıpsız geçtikleri için mutlu olduklarını belirtti. İç sahada alınan yenilgiyi deplasmanda telafi ettiklerini vurgulayan tecrübeli teknik adam, "Liderle aramızda 3 puan fark var. Biz seri galibiyetler yakalayıp hak ettiğimiz yerlere geleceğiz" dedi.
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