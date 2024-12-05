TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst üste aldığı yenilgilerin ardından zirve yarışından uzaklaşan Bucaspor 1928, Türkiye Kupası'nda moral buldu. Kupanın 4'üncü turunda deplasmanda Anadolu Üniversitesi ile karşı karşıya gelen sarı-lacivertliler maçı son dakikada attığı golle 2-1 kazandı. Ligin en golcü oyuncusu Yasin Öztekin'in golleriyle kazanan Bucaspor 1928, kara bulutları da dağıtmış oldu. Ligde de çıkışa geçmeyi hedefleyen sarı-lacivertliler bu hafta evinde zirve yarışındaki önemli rakiplerinden Menemen Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek.
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