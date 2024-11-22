Bucaspor 1928, Vanspor FK ile Mücadele Edecek

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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 2 maçını kazanarak Play-Off hattındaki yerini koruyan Bucaspor 1928, yarın evinde Vanspor FK ile karşı karşıya gelecek. Yeni Buca Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 14.00'te başlayacak. Bucaspor 1928'de Şerif, Yılmaz ve Zeki sakatlıkları, santrfor Selahattin kart cezası, kanat oyuncusu Sefa Yılmaz da özel izni sebebiyle kadroya yer alamayacak. Teknik direktör Uğur Balcıoğlu'nun ayrılmasının ardından takımın başına geçen Nihat Yılmaz, seriyi sürdürüp zirveye bir adım daha yaklaşacaklarını ifade etti.