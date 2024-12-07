Bucaspor 1928 ve Menemen FK Zirve Mücadelesinde

Spor

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta zirveyi hedefleyen iki İzmir ekibi Bucaspor 1928 ve Menemen Futbol Kulübü yarın karşı karşıya gelecek. Yeni Buca Stadı'nda Berkay Erdemir'in görev alacağı maç saat 14.00'te başlayacak. TFF Kulüp Lisans Kurulu tarafından kriterleri yerine getirmediği için 3 puanı silinen Bucaspor 1928, son iki maçını kaybetmişti. Sezona müthiş başlayan Menemen FK da rakibi gibi son haftalarda kötü sonuçlara imza atıp son 3 karşılaşmasını kaybetti.