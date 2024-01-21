 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bucaspor 1928, Yeni Mersin İdman Yurdu ile berabere kaldı - Son Dakika
Üye Girişi

Bucaspor 1928, Yeni Mersin İdman Yurdu ile berabere kaldı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk yarışında yer alan Bucaspor 1928 evinde Yeni Mersin İdman Yurdu ile 2-2 berabere kaldı. Konuk Mersin İY maçın 12'nci dakikasında Burak'ın golüyle öne geçti. Ardından Bucaspor 1928, Sefa ve Erhan Çelenk'in golleriyle skoru 2-1'e getirdi. Ancak Mersin İdman Yurdu, Fuat'ın golüyle beraberliği sağladı. Bu sonuçla Bucaspor 1928 38 puana, Mersin İdman Yurdu ise 30 puana yükseldi.

Bucaspor 1928, Yeni Mersin İdman Yurdu ile berabere kaldı
21.01.2024 - 16:05,
Abone Ol

Onur ATIŞ/ İZMİR,

STAT: Yeni Buca

HAKEMLER: Süleyman Soyutürk, Enes Biroğlu, Oğuzhan Yazır

BUCASPOR 1928: Korcan – Doğancan, Sadi, Emre, Yılmaz (Dk. 22 Osman), Mehmet, Emir, Erhan Çelenk, Arda (Dk. 73 Ömer), Sefa, Ege (Dk. 90 Gökmen)

YENİ MERSİN İDMAN YURDU: Sertaç – Ömer, Oğuz, Burak, Sefa, Yasin (Dk. 81 Baran), Ferhan, Onur (Dk. 87 Muhammet), Ensar (Dk. 46 Fuat)

GOLLER: Dk. 12 Burak, Dk. 51 Fuat (Yeni Mersin İY), Dk. 23 Sefa, Dk. 31 (P.) Erhan Çelenk (Bucaspor 1928)

SARI KARTLAR: Emir (Bucaspor 1928), Burak, Ferhan (Yeni Mersin İY)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk yarışında yer alan Bucaspor 1928 evinde Yeni Mersin İdman Yurdu ile 2-2 berabere kaldı. Konuk Mersin İY maçın 12'nci dakikasında Burak'ın golüyle 1-0 öne geçti. Ardından toparlanan Bucaspor 1928, 23'te Sefa ile eşitliği yakaladı. Erhan Çelenk, 31'inci dakikada kazanılan penaltıyı gole çevirdi ve Bucaspor 1928, 2-1'lik skoru buldu. Mersin İdman Yurdu 51'de Fuat'ın golüyle beraberliği yakaladı. Bu sonucun ardından geçen hafta Vanspor'a 1-0 yenilen Bucaspor 1928, 38 puana yükseldi. Mersin temsilcisi ise puanını 30 yaptı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Türkiye Futbol Federasyonu, Bucaspor, Mersin, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Bucaspor 1928, Yeni Mersin İdman Yurdu ile berabere kaldı - Son Dakika


08:51
TÜRKİYE, TEL AVİV'E EKONOMİK YAPTIRIMA HAZIRLANIYOR TÜRKİYE, TEL AVİV'E EKONOMİK YAPTIRIMA HAZIRLANIYOR
08:34
Abdullah Avcı'ya gazeteciden sürpriz çıkış: Adamlar bize plakayı taktı Abdullah Avcı'ya gazeteciden sürpriz çıkış: Adamlar bize plakayı taktı
08:20
Samsun'da 'Çengel-6' operasyonu! 1 ton 56 litre etil alkol ele geçirildi Samsun'da "Çengel-6" operasyonu! 1 ton 56 litre etil alkol ele geçirildi
08:13
Gökhan Göz ve Bircan Bali yeni bir aşka yelken açtı Gökhan Göz ve Bircan Bali yeni bir aşka yelken açtı
08:11
Visca, Süper Lig'de en çok asist yapan futbolcu oldu! Alex'ten tebrik geldi Visca, Süper Lig'de en çok asist yapan futbolcu oldu! Alex'ten tebrik geldi
07:24
İstanbul Boğazı'nda can pazarı! Vapurdan düşen şahsı, denize atlayan midyeci kurtardı İstanbul Boğazı'nda can pazarı! Vapurdan düşen şahsı, denize atlayan midyeci kurtardı
00:51
Yolda yürürken tanımadığı genci 'Sen kafirsin' deyip göğsünden bıçaklayarak öldürdü Yolda yürürken tanımadığı genci "Sen kafirsin" deyip göğsünden bıçaklayarak öldürdü
23:51
Fatih Terim, Bakasetas'ın takıma katılacağı tarihi söyledi Fatih Terim, Bakasetas'ın takıma katılacağı tarihi söyledi

Son Dakika
08:51 TÜRKİYE, TEL AVİV'E EKONOMİK YAPTIRIMA HAZIRLANIYOR
08:34 Abdullah Avcı'ya gazeteciden sürpriz çıkış: Adamlar bize plakayı taktı
08:20 Samsun'da "Çengel-6" operasyonu! 1 ton 56 litre etil alkol ele geçirildi
08:13 Gökhan Göz ve Bircan Bali yeni bir aşka yelken açtı
08:11 Visca, Süper Lig'de en çok asist yapan futbolcu oldu! Alex'ten tebrik geldi
07:24 İstanbul Boğazı'nda can pazarı! Vapurdan düşen şahsı, denize atlayan midyeci kurtardı
00:51 Yolda yürürken tanımadığı genci "Sen kafirsin" deyip göğsünden bıçaklayarak öldürdü
23:51 Fatih Terim, Bakasetas'ın takıma katılacağı tarihi söyledi
23:50 Kur'an-ı Kerim'i 3 kez öptükten sonra ayağı ile bastı, gözaltına alındı
23:47 Florida Valisi Ron DeSantis, 2024 başkanlık seçimi aday adaylığından çekildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2024 09:02:55. #1.13#
SON DAKİKA: Bucaspor 1928, Yeni Mersin İdman Yurdu ile berabere kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement