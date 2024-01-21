Bucaspor 1928, Yeni Mersin İdman Yurdu ile berabere kaldı

Onur ATIŞ/ İZMİR,

STAT: Yeni Buca

HAKEMLER: Süleyman Soyutürk, Enes Biroğlu, Oğuzhan Yazır

BUCASPOR 1928: Korcan – Doğancan, Sadi, Emre, Yılmaz (Dk. 22 Osman), Mehmet, Emir, Erhan Çelenk, Arda (Dk. 73 Ömer), Sefa, Ege (Dk. 90 Gökmen)

YENİ MERSİN İDMAN YURDU: Sertaç – Ömer, Oğuz, Burak, Sefa, Yasin (Dk. 81 Baran), Ferhan, Onur (Dk. 87 Muhammet), Ensar (Dk. 46 Fuat)

GOLLER: Dk. 12 Burak, Dk. 51 Fuat (Yeni Mersin İY), Dk. 23 Sefa, Dk. 31 (P.) Erhan Çelenk (Bucaspor 1928)

SARI KARTLAR: Emir (Bucaspor 1928), Burak, Ferhan (Yeni Mersin İY)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk yarışında yer alan Bucaspor 1928 evinde Yeni Mersin İdman Yurdu ile 2-2 berabere kaldı. Konuk Mersin İY maçın 12'nci dakikasında Burak'ın golüyle 1-0 öne geçti. Ardından toparlanan Bucaspor 1928, 23'te Sefa ile eşitliği yakaladı. Erhan Çelenk, 31'inci dakikada kazanılan penaltıyı gole çevirdi ve Bucaspor 1928, 2-1'lik skoru buldu. Mersin İdman Yurdu 51'de Fuat'ın golüyle beraberliği yakaladı. Bu sonucun ardından geçen hafta Vanspor'a 1-0 yenilen Bucaspor 1928, 38 puana yükseldi. Mersin temsilcisi ise puanını 30 yaptı.