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Bucaspor, Cihan Erdil'le namağlup - Son Dakika

Bucaspor, Cihan Erdil'le namağlup

01.02.2022 13:51
Bucaspor, Cihan Erdil'le namağlup

Bucaspor 1928, Teknik Direktör Cihan Erdil yönetiminde çıktığı 9 maçta 6 galibiyet ve 3 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi.

Bucaspor 1928, Teknik Direktör Cihan Erdil yönetiminde çıktığı 9 maçta 6 galibiyet ve 3 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi. Genç teknik adam 2,33 puan ortalaması yakalayarak 11. sıradayken devraldığı takımı 2. sıraya kadar çıkardı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, ligde ilk 23 hafta sonunda 34 puanla 2. sırada bulunuyor. Lige, Uğur Balcıoğlu yönetiminde başlayan ancak daha sonra takımı Tolga Doğantez'e emanet eden Bucaspor 1928, ilk 11 haftada 13 puan toplayabilmişti. Üst üste alınan kötü sonuçlarla bir kez daha teknik direktör arayışına giren sarı-lacivertliler, takımın başına Cihan Erdil'i getirmişti. 45 puanlı lider Pendikspor'un ardından zirve yarışını sürdüren İzmir temsilcisinde Cihan Erdil dönemi oldukça parlak geçiyor.

2,33 puan ortalaması yakaladı

12. hafta itibarıyla göreve gelen Cihan Erdil, takımın başında şu ana kadar 9 maçta çıktı. 41 yaşındaki teknik adam, bu maçlarda 6 galibiyet ve 3 beraberlik alarak 9 maçlık yenilgisizlik serisi elde etti. 2,33 puan ortalaması yakalayan genç teknik adam, 11. sıradayken devraldığı takımı, 2. sıraya kadar çıkararak başarılı bir grafik çizdi. Bu performans sonucu geçtiğimiz ocak ayında Cihan Erdil ve ekibinin sözleşmeleri 2 yıl daha uzatılmıştı. - İZMİR

Bucaspor, Cihan Erdil'le namağlup

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Futbol Federasyonu, Bucaspor, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bucaspor, Cihan Erdil'le namağlup - Son Dakika Spor


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