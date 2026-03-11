Bucaspor'da Acı Kayıp - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bucaspor'da Acı Kayıp

Bucaspor\'da Acı Kayıp
11.03.2026 11:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bucaspor'un oyuncusu Berke Örer'in babası cinayete kurban gitti, takım puanla döndü.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezon başından bu yana düşme hattından kurtulmaya çalışan Bucaspor 1928, Play-Off barajında yer alan zorlu İskenderunspor deplasmanından büyük acısına rağmen puanla döndü. Sarı-lacivertlilerin altyapısından yetişerek bu sezon 24 maçta 7 gol, 5 asistle Süper Lig takımlarının dikkatini çeken 19 yaşındaki forvet Berke Örer'in babası Deniz Örer, karşılaşmadan önceki gece cinayete kurban gitti. İzmir Konak'ta taksicilik yapan 52 yaşındaki Deniz Örer, aracına binen bir müşteri tarafından katledildi.

Acı haberi alıp yasa boğulan Bucaspor'un yönetimi ve teknik heyeti, maç öncesi takımla İskenderun'da kampta olan genç futbolcuya ilk etapta babasının vefatını söyleyemedi. Berke'ye babasının trafik kazası geçirip hastanede olduğu söylendi. İzmir'e dönüş bileti alınan genç futbolcunun telefonunu da haberi yolda öğrenmemesi için dönüş yolunda kendisine eşlik eden Bucalı yöneticinin aldığı öğrenildi. Maçta ilk 11'de forma giymeye hazırlanırken genç yaşta babasını kaybeden Berke, İzmir'e dönerken takım arkadaşları yaşadıkları moral çöküntüsüne rağmen 1-1'lik sonuçla deplasmandan puan almayı başardı. Berke geçen hafta 6 Mart Cuma günü iç sahada yine 1-1 sona eren Erbaaspor maçında takımına 1 puanı getiren golü de atmıştı.

AÇIKLAMAYI MAÇTAN SONRA YAPTI

Bucaspor 1928, Berke Örer'in babası Deniz Örer'in vefat haberini de sosyal medya sayfalarından dün saat 15.30'da oynanan İskenderunspor maçının bitiminde paylaştı. Berke'nin büyük acısını paylaşan sarı-lacivertliler, "Kulübümüzün profesyonel sporcularından Berke Örer'in kıymetli babası Deniz Örer'in menfur bir saldırı sonucu hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; başta değerli sporcumuz Berke Örer'e olmak üzere kederli ailesine, yakınlarına, camiamıza ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz.

Camiamız olarak bu acı olay karşısında derin bir üzüntü içerisindeyiz. Oyuncumuzun ve ailesinin her zaman yanında olduğumuzu kamuoyuna saygıyla bildiririz" açıklamasını yayınladı. Bucaspor 1928 ligde pazar günü 24Erzincanspor'u konuk edecek.

Kaynak: DHA

Bucaspor, Kurban, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bucaspor'da Acı Kayıp - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Santiago Bernabeu Türk futboluyla yarışıyor Santiago Bernabeu Türk futboluyla yarışıyor
E-Nabız’a bomba özellik geldi Eczane eczane gezmek sona eriyor E-Nabız'a bomba özellik geldi! Eczane eczane gezmek sona eriyor
“Kürtler tetikçi değildir“ diyen Bahçeli’ye DEM Parti’den yanıt "Kürtler tetikçi değildir" diyen Bahçeli'ye DEM Parti'den yanıt
Yer: Rize Televizyonda gördüğüne dayanamayıp silahına sarıldı Yer: Rize! Televizyonda gördüğüne dayanamayıp silahına sarıldı
Maçın hakemine ’’Hocam kul hakkı var, mübarek Ramazan ayındayız’’ diyerek tepki gösterdi Maçın hakemine ''Hocam kul hakkı var, mübarek Ramazan ayındayız'' diyerek tepki gösterdi
Azerbaycanlı milli güreşçi Hint rakibine 13 saniyede kabusu yaşattı Azerbaycanlı milli güreşçi Hint rakibine 13 saniyede kabusu yaşattı

12:06
Trump, en büyük darbeyi İran’dan değil kendi halkından yedi
Trump, en büyük darbeyi İran'dan değil kendi halkından yedi
12:04
Devrim Muhafızları dediklerini yaptı Tehdit sonrası peş peşe vurdular
Devrim Muhafızları dediklerini yaptı! Tehdit sonrası peş peşe vurdular
11:40
Vali yardımcısının yasak aşk skandalında detaylar ortaya çıktı
Vali yardımcısının yasak aşk skandalında detaylar ortaya çıktı
11:24
İlber Ortaylı’dan kötü haber Fatih Altaylı sevenlerinden dua istedi
İlber Ortaylı'dan kötü haber! Fatih Altaylı sevenlerinden dua istedi
10:38
Yine gergin başladı İBB davasının 3. gününde “el sallama“ krizi
Yine gergin başladı! İBB davasının 3. gününde "el sallama" krizi
10:11
İlk kez ortaya çıktı ABD’nin uykularını kaçıracak görüntü
İlk kez ortaya çıktı! ABD'nin uykularını kaçıracak görüntü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2026 12:21:03. #7.13#
SON DAKİKA: Bucaspor'da Acı Kayıp - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.