TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta zirve yarışı veren Bucaspor 1928'de uzun süredir asbaşkanlık yapan Mehmet Sevinç görevden alındı. Başkan Cihan Aktaş'ın kararıyla Mehmet Sevinç'in kulüple bağının kalmadığı açıklandı. Sarı-lacivertli kulüp Mehmet Sevinç'e hizmetleri için teşekkür mesajı yayınladı.
Son Dakika › Spor › Bucaspor'da Asbaşkan Görevden Alındı - Son Dakika
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