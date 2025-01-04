Bucaspor\'da Yeni Teknik Direktör Ayhan Tuna Üzümcü

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Bucaspor 1928, teknik direktörlük görevine Ayhan Tuna Üzümcü'nün getirildiği duyurdu.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 24 puanla 8. sırada bulunan Bucaspor 1928'de teknik direktörlük görevine Ayhan Tuna Üzümcü getirildi. 2024-2025 sezonuna Uğur Balcıoğlu ile başlayıp daha sonra Sportif Direktör Nihat Yılmaz'la yola devam eden sarı-lacivertliler, ikinci devrenin başlamasına kısa bir süre kala takımın başına 42 yaşındaki genç çalıştırıcı Tuna Üzümcü'nün getirildiğini duyurdu. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Ayhan Tuna Üzümcü ile anlaşma sağlamıştır. Yeni teknik direktörümüz ve ekibinde yer alan Fatih Egedik, Recep Öztürk ve Egemen Babaç hocalarımıza başarılar diliyor, camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Tuna Üzümcü, son olarak 2022-2023 sezonunda Altay'ı çalıştırmıştı. - İZMİR