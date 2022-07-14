Bucaspor 1928 yönetimi, tecrübeli futbolcuyu bonservis ücreti talep etmeden Amedspor'a verdi. Diyarbakırlı olan Bucaspor Başkanı Cihan Aktaş ve 2. Başkanı Mehmet Sevinç'in bu davranışı Diyarbakır'da spor kamuoyu ve Amedspor camiasında memnuniyetle karşılandı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Bucaspor'dan Amedspor'a bonservis jesti - Son Dakika

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