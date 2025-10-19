Bucaspor - İnegölspor Maçında 3-3 Beraberlik - Son Dakika
Bucaspor - İnegölspor Maçında 3-3 Beraberlik

19.10.2025 21:41
Bucaspor, son sırada yer almasına rağmen İnegölspor ile 3-3 berabere kalarak puan aldı.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta son sırada yer alan Bucaspor, evinde Play-Off mücadelesi veren İnegölspor'la 3-3 berabere kaldı. Bucaspor 1928, maçın 12'nci dakikasında Buğra'nın golüyle öne geçti: 1-0. İnegölspor, 18'inci dakikada Yasin'in golüyle tabelayı eşitledi: 1-1. Bordo-beyazlılar, 23'üncü dakikada Kerem'in golüyle Bucaspor 1928 karşısında 2-1'lik üstünlük kurarken, İzmir ekibi 33'üncü dakikada Oğuz Caner'le beraberliği yakaladı: 2-2. Maçın ilk devresi 2-2 sona erdi. İnegölspor maçın 79'uncu dakikasında Yusuf'la 3-2'yi buldu. Bucaspor 1928, 90+3'üncü dakikada Oğuz Taylan'ın golüyle beraberliği sağladı: 3-3. Bu sonuçla İnegöl ekibi 14 puana yükseldi, Bucaspor 1928 ise 2 puanla sonuncu sırada kaldı.

Kaynak: DHA

