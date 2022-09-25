Grubun diğer maçında ise Fethiyespor evinde Etimesgut Belediyespor'u tek golle geçmesini bildi. İlk yarısı golsüz sona eren müsabakanın 84'üncü dakikasında sahneye çıkan Selçuk attığı golle galibiyeti getirdi. Fethiyespor ligde 3'üncü galibiyetini aldı ve puanını 9'a çıkardı.

Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Fethiyespor, Kırşehir, Bucaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Bucaspor kayıp, Fethiyespor galip - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.