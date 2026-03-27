Bucaspor'un Hayat Maçı

2'nci Lig Beyaz Grup'ta son olarak deplasmanda Adana 01 FK'ya 2-1 yenilip kümede kalma umutlarını tüketmeye başlayan sonuncu Bucaspor 1928 yarın 33'üncü hafta maçında evinde Play-Off hattında yer alan Seza Çimento Elazığspor'la karşı karşıya gelecek. Yeni Buca Stadı'nda oynanacak müsabakanın başlama düdüğü saat 16.00'da çalacak. Sıralamada 15 puanla son basamakta yer alan Bucaspor 1928'de Teknik Direktör Özcan Sert, kazanıp ligde kalma yolunda sonuna kadar mücadele edeceklerini ifade etti.