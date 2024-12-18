Bucks, NBA Kupası'nı Kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Bucks, NBA Kupası'nı Kazandı

Bucks, NBA Kupası\'nı Kazandı

Milwaukee Bucks, finalde Oklahoma City Thunder'ı 97-81 ile yenerek NBA Kupası'nı kazandı.

18.12.2024 10:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NBA Kupası finalinde Milwaukee Bucks, Oklahoma City Thunder'ı 97-81'lik skorla mağlup etti ve kupayı kazandı.

NBA Kupası finalinde Oklahoma City Thunder ile Milwaukee Bucks, ABD'nin Las Vegas şehrinde karşı karşıya geldi. Milwaukee müsabakadan 97-81'lik skorla galip ayrıldı. Milwaukee bu sonuçla kupayı kazanan ikinci farklı takım oldu. Milwaukee Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 26 sayı, 19 ribaund ve 10 asistle triple double yaparken, Damian Lillard 23 sayı, 4 asist, Brook Lopez ile Gary Trent Jr. da 13'er sayı ile mücadele etti. Oklahoma'da ise Shai Gilgeous Alexander 21 sayı, 4 ribaund ve Jalen Williams da 18 sayı, 4 ribaund ile katkı verdi.

Finalin en değerli oyuncusu (MVP) ise Milwaukee Bucks'ta triple double ile mücadele eden Yunan basketbolcu Giannis Antetokounmpo oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Giannis Antetokounmpo, Oklahoma City Thunder, Milwaukee Bucks, Basketbol, Oklahoma, Güncel, Spor, NBA, Son Dakika

Son Dakika Spor Bucks, NBA Kupası'nı Kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:59 ABD Merkez Bankası, faizde indirime gitti ABD Merkez Bankası, faizde indirime gitti
21:29 Sokak röportajında skandal Kürdistan sözleri Sokak röportajında skandal Kürdistan sözleri
20:09 ABD’li senatörlerden Suriye üzerinden Türkiye’ye küstah tehdit ABD'li senatörlerden Suriye üzerinden Türkiye'ye küstah tehdit
19:27 Suriye’deki Türkmen komutanlardan Bahçeli’ye ziyaret Suriye'deki Türkmen komutanlardan Bahçeli'ye ziyaret
19:02 Diyarbakır’da kaybolan 12 yaşındaki kız çocuğu aranıyor Diyarbakır'da kaybolan 12 yaşındaki kız çocuğu aranıyor
09:36 Galatasaray’ın yıldızı Hakim Ziyech’ten skandal açıklamalar Galatasaray'ın yıldızı Hakim Ziyech'ten skandal açıklamalar
09:34 Gökçek’ten AK Partili Mustafa Tuna’ya sert sözler Gökçek'ten AK Partili Mustafa Tuna'ya sert sözler
09:21 Japon devi Bitcoin sayesinde yıllar sonra gelirlerini artırdı Japon devi Bitcoin sayesinde yıllar sonra gelirlerini artırdı
09:13 Gazeteci öksürük nöbeti sonrası felç geçirdi Gazeteci öksürük nöbeti sonrası felç geçirdi
09:07 Onu daha önce böyle görmediniz: Icardi’nin son hali içler acısı Onu daha önce böyle görmediniz: Icardi'nin son hali içler acısı
09:02 “Ölünce beni kim yıkayacak“ afişlerinin sırrı çözüldü "Ölünce beni kim yıkayacak?" afişlerinin sırrı çözüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2024 22:20:59. #1.11#
SON DAKİKA: Bucks, NBA Kupası'nı Kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.