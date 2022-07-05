Budapeşte Grand Slam'de 3 milli judocu tatamiye çıkacak - Son Dakika
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Budapeşte Grand Slam'de 3 milli judocu tatamiye çıkacak

05.07.2022 13:51
Budapeşte Grand Slam'de 3 milli judocu tatamiye çıkacak

Milli judocular, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 8-10 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek grand slam müsabakalarında mücadele edecek.

Milli judocular, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 8-10 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek grand slam müsabakalarında mücadele edecek.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2024 Paris Olimpiyatları'na kota puanı veren Budapeşte Grand Slam'e 3 milli judocu katılacak.

Organizasyonda kadınlarda Tuğçe Beder ve Sebile Akbulut, erkeklerde ise Vedat Albayrak tatamiye çıkacak.

Milli judocuların maç programı ve sıkletleri şöyle:

8 Temmuz Cuma:

Tuğçe Beder (48 kilo)

9 Temmuz Cumartesi

Vedat Albayrak (81 kilo)

10 Temmuz Pazar

Sebile Akbulut (+78 kilo)

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Kaynak: AA

Macaristan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Budapeşte Grand Slam'de 3 milli judocu tatamiye çıkacak - Son Dakika

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