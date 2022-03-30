BUDAPEŞTE - Milli güreşçi Feyzullah Aktürk Avrupa şampiyonu oldu - Son Dakika
Üye Girişi

BUDAPEŞTE - Milli güreşçi Feyzullah Aktürk Avrupa şampiyonu oldu

30.03.2022 22:03

Milli sporcu Feyzullah Aktürk ile röportaj Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu ile röportaj Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Feyzullah Aktürk, erkekler serbest stil 92 kiloda altın madalya kazandı.

Milli sporcu Feyzullah Aktürk ile röportaj

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu ile röportaj Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Feyzullah Aktürk, erkekler serbest stil 92 kiloda altın madalya kazandı.

Büyüklerde ilk kez Avrupa Şampiyonası'na katılan Feyzullah, finalde Bulgar Ahmed Sultanovich Bataev ile karşılaştı.

İlk devreyi 2-0 önde kapatan Feyzullah, karşılaşmayı 6-1 kazarak altın madalya elde etti.

100. altın madalya Feyzullah'tan

Türkiye'nin Avrupa şampiyonalarındaki 100. altın madalyasını kazanan Feyzullah Aktürk, minderde Türk bayrağıyla şampiyonluk turu attı.

23 yaş altının ardından büyüklerde de Avrupa şampiyonu olan Feyzullah Aktürk, 92 kilo elemelerinde Avusturyalı Benjamin Greil'i 11-1 teknik üstünlükle, çeyrek finalde Moldovalı Georgii Rubaev'i 8-0, yarı finalde de Gürcü Miriani Maisuradze'yi 5-2 mağlup etmişti.

20 günde iki şampiyonluk

Final müsabakasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Feyzullah, 100. altın madalyanın kendisine nasip olduğunu belirterek, "Gururluyum, Türkiye'nin Avrupa şampiyonlarındaki 100. şampiyonluğu bana nasip oldu." dedi.

Bulgaristan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda da altın madalya kazanan milli güreşçi, "23 yaş altının ardından burada da şampiyon oldum. Bana olan inancı boşa çıkartmadım. Çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu da "20 günde iki kez Avrupa şampiyonu olan aslan burada. Bunu yaşamak çok önemli. Feyzullah'ın yüreğine sağlık. Biz bir söz verdik, 'Bizim sporcularımız geriye adım atmayacak.' dedik. Sporcularıma, ekibime teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Muhabir: Halil İbrahim Avşar

BUDAPEŞTE - Milli güreşçi Feyzullah Aktürk Avrupa şampiyonu oldu
BUDAPEŞTE - Milli güreşçi Feyzullah Aktürk Avrupa şampiyonu oldu
BUDAPEŞTE - Milli güreşçi Feyzullah Aktürk Avrupa şampiyonu oldu

YORUMLAR
500
Avrupa Güreş Şampiyonu Aktürk: 100'üncü altın madalya bana nasip oldu, gururluyum Avrupa Güreş Şampiyonu Aktürk: 100'üncü altın madalya bana nasip oldu, gururluyum Feyzullah Aktürk: '100. madalya bana nasip oldu' Feyzullah Aktürk: '100. madalya bana nasip oldu'

Türkiye Güreş Federasyonu, Altın Madalya, Türkiye, Güreş, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor BUDAPEŞTE - Milli güreşçi Feyzullah Aktürk Avrupa şampiyonu oldu - Son Dakika


Son Dakika
22:07 ABD'li aktör Bruce Willis afazi hastalığı nedeniyle oyunculuğu bıraktı
22:03 Putin, Rus medyasına talimatı verdi: Abramoviç'i yazmayı bırakın
21:37 TOGG görücüye çıktı! Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi'ne damga vurdu
21:28 Wanted grubu üyesi ünlü şarkıcı Tom Parker hayatını kaybetti
21:02 İnternet hizmeti de zamlanıyor! 1 Nisan itibariyle yüzde 67 artacak
21:01 BM, barış müzakerelerindeki rolü için Türkiye'ye teşekkür etti: Minnettarız
20:58 Sevenlerini korkuttu! Aziz Yıldırım ameliyat oldu
20:50 Milli Voleybol Takımı'nın yıldızlarından Zehra Güneş'in sevgilisiyle verdiği pozda takipçileri boy farkına takıldı
20:15 Tartışma sonrası ekmek bıçağıyla sokak ortasında eşini öldürdü
20:05 Cam şişede torpil patlattı, az kalsın gözünden oluyordu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2022 22:20:21. #1.12#
SON DAKİKA: BUDAPEŞTE - Milli güreşçi Feyzullah Aktürk Avrupa şampiyonu oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement