Buğrahan Tuncer, Anadolu Efes'le sözleşme yeniledi - Son Dakika
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Buğrahan Tuncer, Anadolu Efes'le sözleşme yeniledi

30.05.2022 11:33
Buğrahan Tuncer, Anadolu Efes'le sözleşme yeniledi

Turkish Airlines EuroLeague'de üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaşan Anadolu Efes, Buğrahan Tuncer ile 2 yıllık sözleşme yenilendiğini açıkladı.

Turkish Airlines EuroLeague'de üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaşan Anadolu Efes, Buğrahan Tuncer ile 2 yıllık sözleşme yenilendiğini açıkladı.

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan ve Türkiye'den birçok kulübün kadrosuna katmak istediği milli basketbolcu Buğrahan Tuncer, Anadolu Efes'te kaldı. Anadolu Efes Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "2018-2019 sezonundan bu yana formamızı terleten şampiyon oyuncumuz Buğrahan Tuncer ile 2 yıllık sözleşme yeniledik" ifadelerine yer verildi.


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Kaynak: DHA

Buğrahan Tuncer, Anadolu Efes, Euroleague, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Buğrahan Tuncer, Anadolu Efes'le sözleşme yeniledi - Son Dakika


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